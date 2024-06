De nouvelles perturbations attendues mardi après-midi

Mardi après-midi, une perturbation traversera le pays du sud-ouest vers le nord-est et sera parfois accompagnée de précipitations abondantes et d'orage, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 18°C à la mer et 23 ou 24°C en Lorraine belge.

C'est surtout sur le sud-est du territoire que le risque d'intenses averses accompagnées de rafales de vent et de grêle sera le plus important. L'IRM a d'ailleurs émis un avertissement jaune à la pluie sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Flandre occidentale. Des cumuls de précipitations entre 25 et 50 mm en 24 heures sont prévus sur plusieurs zones du pays. Le risque de fortes rafales et de grêle durant les averses orageuses sera plus important le long de la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg.

Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, le vent sera modéré de secteur nord, alors qu'au sud de celui-ci le vent sera modéré de secteur sud-est puis de sud-ouest.