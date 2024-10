Des éclaircies sur le centre du pays, des nuages à l'ouest et au sud

De plus larges éclaircies accompagnées d'un temps souvent sec se formeront sur une grande partie centrale du pays ce mardi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Les périodes nuageuses resteront par contre plus nombreuses sur l'ouest du territoire et au sud du sillon Sambre-et-Meuse où quelques averses pourront se manifester. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine. Le vent modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest deviendra progressivement modéré. Les rafales oscilleront autour de 50 km/h.

En soirée, la nébulosité sera d'abord plus variable du centre à l'est du pays avec encore quelques averses au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le ciel s'ennuagera par contre depuis le littoral avec quelques périodes de pluie qui progresseront d'ouest en est et qui arroseront plus particulièrement les provinces bordant la France. Ensuite, des éclaircies se propageront durant la nuit depuis la mer du Nord vers l'intérieur des terres avant la possible formation de nuages bas en certains endroits. Les minima évolueront entre 6 à 8 degrés sur la moitié nord-est du pays et 8 à 10 degrés le long de la frontière française.

Mercredi matin, il faudra parfois composer avec des nuages bas, mais nous profiterons aussi de belles éclaircies sur certaines régions. Au fil des heures, la nébulosité deviendra plus variable avec des champs nuageux parfois assez nombreux et pouvant donner l'une ou l'autre ondée. En milieu d'après-midi, une ligne d'averses plus structurée atteindra finalement le pays depuis la frontière hollandaise. Les températures s'échelonneront entre 13 ou 14 degrés en Ardenne et 16 ou 17 degrés en plaine.