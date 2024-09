Des Fêtes de Wallonie qui pourraient bien passer entre les gouttes ce week-end

Ce soir et cette nuit, les averses devraient en effet rester concentrées sur le bord de mer et l'extrême ouest du territoire. Ailleurs, l'IRM prévoit de larges éclaircies et un temps souvent sec. De quoi profiter du folklore et de l'ambiance festive en toute tranquillité.

La journée de vendredi est en revanche celle qui représente le plus grand risque de devoir sortir son parapluie. Si le temps sera d'abord sec dans la plupart des régions avec de larges éclaircies, des averses se propageront ensuite vers l'intérieur du pays dans le courant de la journée. Les maxima oscilleront entre 12 degrés dans les Hautes Fagnes et 17 degrés dans l'ouest du pays.