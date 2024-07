Fortes chaleurs et orages: voici la météo qui vous attend pour la semaine prochaine

Jeudi

La journée commencera avec du soleil sur le Nord du pays et de la grisaille sur le sud. En après-midi, le ciel sera partiellement nuageux avec le développement de quelques averses orageuses. Il fera assez chaud avec des maxima dans les alentours de 26 degrés.

Vendredi

Une averse pourra encore traîner avant le retour d'un temps sec et d'éclaircies de plus en plus généreuses. Il fera un peu plus frais, les maxima varieront autour de 25 degrés.

Retrouvez la météo des prochains jours sur le site de l'Institut Royal Météorologique de Belgique.