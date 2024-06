Le temps sera le plus souvent sec ce mardi, avec des températures légèrement en hausse

La journée de ce mardi débutera sous les nuages. Les éclaircies reviendront progressivement et la nébulosité deviendra alors plus variable avec quelques petites averses éparses. Le temps restera le plus souvent sec. Il fera un peu plus doux avec des maxima de 17 degrés en Haute Ardenne à 21 ou 22 degrés en Flandre, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce mardi soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra plus abondante, puis une zone de pluie peu active envahira la Belgique par le littoral. Les températures redescendront entre 10 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre.

Mercredi, le front pluvieux se décalera vers le centre, puis gagnera l'est du pays l'après-midi. A l'arrière, un temps sec reviendra par le littoral avec parfois de belles éclaircies, surtout sur l'ouest du pays. Il fera plus frais avec des maxima de 14 degrés en haute Ardenne, 16 degrés en bord de mer et 17 ou 18 degrés sur l'ouest et le centre du pays.