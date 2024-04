Les nuages et la pluie de retour

Les larges éclaircies céderont rapidement la place à de nombreux champs nuageux, parfois déjà porteurs d'averses en matinée ce lundi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. L'après-midi, une ligne d'averses plus structurées et plus intenses traversera notre territoire du littoral vers l'Ardenne. On notera alors un risque de grésil et d'orage. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur le relief et 11 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir assez fort à fort dans les terres et fort à très fort à la mer, avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h au passage de la ligne d'averses.