Les pompiers ont procédé à une quarantaine d'interventions en Wallonie picarde

Dans les villes et communes de Tournai, Antoing, Brunehaut, Leuze et Ath, les éléments se sont déclenchés vers 16h45. Après de violentes chutes de grêles, de la taille d'une balle de ping-pong, ce sont des orages qui ont éclaté. S'en sont suivis des bourrasques et des pluies torrentielles. Les villes de Mouscron et de Comines-Warneton n'ont pas été touchées.

"Actuellement, nous avons enregistré une quarantaine d'interventions pour des toitures arrachées, des coulées de boue sur la voie publique, des arbres entravant les voiries, des avaloirs bouchés, des caves inondées et des tuiles jonchant les rues. Fort heureusement, pour l'instant, on ne déplore aucun accident, aucun blessé. Les interventions ne sont pas encore terminées, loin s'en faut", indiquait-on peu après 18h00 au dispatching des services de secours de Wallonie picarde qui a déployé une trentaine de pompiers sur le terrain.