Les températures atteindront 25 degrés ce samedi

Le temps sera ensoleillé samedi après-midi avec des maxima de 20 degrés en Ardenne à 24 ou localement 25 degrés en plaine, selon les prévisions de l'IRM. En fin de journée, les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux depuis le sud-ouest mais le temps devrait rester sec. Le vent sera le plus souvent faible, et à la mer plutôt modéré.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein à peu nuageux dans le nord-est. Dans le sud-ouest et l'ouest par contre, la nébulosité sera plus abondante mais le temps restera généralement sec. Le risque de quelques averses augmentera en fin de nuit sur l'extrême ouest du pays. Les minima se situeront entre 10 degrés dans les cantons de l'Est et 16 degrés dans les régions proches de la frontière française.

Dimanche, le temps sera d'abord assez ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude sur le nord-est du pays. Des champs nuageux pourraient toutefois déjà être porteurs de quelques averses dans l'extrême ouest. Au fil des heures, le ciel deviendra partiellement nuageux partout et le risque d'averses s'étendra à la moitié ouest. En fin de journée, ces averses pourront devenir plus intenses voire orageuses. Les maxima seront compris entre 19 degrés sur le relief et 24 degrés en Campine.