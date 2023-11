Levée des limitations de vitesse sur le rail

Il est toutefois possible que le trafic puisse encore être perturbé vendredi matin, avec des ralentissements et des trains supprimés.

Les incidents les plus conséquents ont été résolus en Flandre et à Bruxelles. "Les équipes techniques d'Infrabel sont encore à l'oeuvre ce soir et cette nuit pour procéder à des réparations où elles sont nécessaires. Il est possible que d'autres nouveaux incidents doivent être résolus", a commenté le gestionnaire de l'infrastructure. "Nous espérons que vendredi matin tout soit en ordre et que l'heure de pointe se déroule de manière plus ou moins normale".