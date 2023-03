Nouvelle alerte jaune aux conditions glissantes pour mardi soir et mercredi matin

L'Institut royal météorologique a lancé mardi une alerte jaune pour des conditions glissantes sur une grande partie de la Belgique. Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg seront les plus touchées.

Les précipitations hivernales attendues cette après-midi au sud du sillon Sambre et Meuse et cette nuit dans l'ensemble de pays, sauf près de la mer, pourront rendre les routes glissantes par des chutes de neige ou des plaques de glace. Une alerte jaune aux conditions glissantes a donc été émise entre 16h00 mardi et 11h00 mercredi pour les régions de Namur, Liège et Luxembourg.

Les autres provinces du pays ne sont concernées qu'entre 02h00 et 10h00 mercredi matin, à l'exception de la Flandre occidentale et de la Côte qui devraient être épargnées.