Prudence sur les routes: l'IRM émet une double alerte jaune dès ce soir pour l'ensemble du territoire

Une alerte aux conditons glissantes et au brouillard a été émise par l'IRM.

"Cette nuit et vendredi à l'aube, du givre pourra rendre localement les routes glissantes. Plus isolément, quelques plaques de glace ne sont pas exclues", précise l'IRM.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis deux alertes jaunes aux conditions glissantes et au brouillard. La première court du jeudi 23h00 à vendredi 10h00 pour toute la Belgique, la deuxième dès 22h et jusqu'à 10h.

En ce qui concerne le brouillard : "Entre le début de nuit prochaine et vendredi matin, du brouillard (givrant) pourra se former et limiter la visibilité à moins de 200 m."