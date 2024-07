Un après-midi placé sous le signe du soleil avant le retour de quelques averses mardi

Le temps restera assez ensoleillé sur une large moitié est du pays avec des voiles d'altitude de plus en plus nombreux lundi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Sur l'ouest du territoire, la nébulosité deviendra par contre plus abondante au fil des heures avec un risque croissant d'averses ou d'un orage en fin de journée. Les maxima seront compris entre 23 ou 24°C en Hautes-Fagnes ou à la mer et 26 à localement 28°C en plaine.

En soirée, des orages traverseront assez rapidement l'est et le sud-est du territoire depuis la France et s'évacueront ensuite vers l'Allemagne. Ils pourront parfois donner d'intenses précipitations en peu de temps et s'accompagner d'un peu de grêle ou de fortes bourrasques, notamment sur les régions proches du Grand-Duché de Luxembourg. Du centre à l'ouest du territoire, quelques averses circuleront également, mais le risque d'orage y sera plus limité. Durant la nuit, de plus larges éclaircies nous reviendront depuis la France avec un temps souvent sec. Les minima s'échelonneront entre 13 et 16°C sous un vent modéré, assez fort à la mer, s'orientant au sud-ouest.

Mardi matin, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux de plus en plus nombreux et pouvant déjà donner quelques ondées. L'après-midi, le ciel sera souvent très nuageux avec des averses, plus nombreuses du littoral au centre et au nord du pays. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés en haute Ardenne et 20 à 21 degrés en plaine.