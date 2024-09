Un ciel changeant pour ce mardi

Le ciel sera changeant, ce mardi, à très nuageux avec des périodes de pluie sur l'ouest et le centre du pays. Dans l'est, après les averses par endroits ce matin, le temps deviendra d'abord sec, puis de nouvelles averses se développeront en cours d'après-midi avec risque d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 21 degrés en Hautes-Fagnes et 25 degrés en Campine et dans la région liégeoise, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce mardi soir et cette nuit, la nébulosité sera abondante avec quelques averses sur l'ouest et des pluies modérées et continues sur l'est du territoire. Un orage pourrait d'ailleurs éclater. Les minima seront compris entre 15 et 18 degrés.

Mercredi, le ciel sera d'abord très nuageux dans la plupart des régions, avec encore des pluies (modérées) dans l'est. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable à partir de l'ouest avec des averses. A la mer, ce n'est qu'en matinée qu'une averse sera possible et, l'après-midi, le temps y deviendra plus ensoleillé. Les maxima seront de 17 à 22 degrés.