Un début de week-end entre les averses

En Flandre, la nébulosité sera d'abord abondante, puis des éclaircies et un temps sec gagneront l'ouest et le nord-ouest du territoire. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et des rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, voire plus ponctuellement 70 km/h. Les maxima seront compris entre 19 à 20 degrés en haute Ardenne et 22 à 23 degrés en plaine.

Vendredi soir et en première partie de nuit, la nébulosité restera abondante du centre à l'est du pays. Il fera par contre plus sec sur la Gaume ainsi que sur l'ouest du territoire. En seconde partie de nuit, le temps deviendra sec sur de nombreuses régions.