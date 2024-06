Une partie du parking du Graspop inutilisable à cause des fortes pluies

Une partie du parking du Graspop Metal Meeting est inutilisable en raison des fortes pluies qui se sont abattues ce mardi sur la Belgique. L'organisation du festival de musiques extrêmes qui se déroulera de jeudi à dimanche à Dessel et les autorités communales sont donc contraintes d'ajuster le plan de mobilité.

Par conséquent, les festivaliers seront autorisés à se garer dans et le long des rues de Dessel, comme ce fut déjà le cas en 2016, informent les autorités locales. "Cela doit bien sûr se faire dans le respect de la loi", précise la commune, qui demande aux festivaliers et aux riverains de "comprendre cette situation exceptionnelle".

À deux jours du début du festival, le site du Graspop et le camping ne posent pas de problèmes insurmontables, selon les organisateurs. Il en va tout autrement des terrains prévus pour les parkings.

Le Graspop rappelle en outre que chaque année, le festival encourage l'utilisation des transports en commun ou du vélo. Des navettes sont prévues depuis la gare de Mol et un système de "park & bike" est mis en place depuis les parkings plus éloignés.

L'édition 2024 du Graspop affiche complet. Tool, Judas Priest, Bring Me The Horizon et Scorpions seront notamment à l'affiche.