Vigilance renforcée sur les routes wallonnes: "Les chaussées pourraient se transformer en véritable patinoire"

Il est recommandé à tous les usagers d'éviter les déplacements non nécessaires jusqu'en début de matinée dimanche. S'ils devaient malgré tout prendre la route, il leur est conseillé d'être très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties d'autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts. Ils peuvent aussi se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites inforoutes.be

La Cellule d'Action routière (CAR) de Wallonie, composée du Centre régional de coordination des risques et de la transmission d'expertise (CORTEX), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, annonce également ce samedi être activée. La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates.

Dans les provinces au nord du sillon Sambre et Meuse, même si le risque de verglas n'est pas totalement écarté, il s'agira principalement et provisoirement de chutes de neige (fondante), indique l'IRM.

Alerte pluie abondante dans la nuit de dimanche à lundi

Enfin, l'IRM a également lancé une alerte jaune pour la pluie de dimanche à lundi matin, pour les provinces de Namur et de Luxembourg. "Entre ce samedi minuit et lundi matin, les précipitations seront par moments assez marquées et l'on pourra localement relever 30 à 40 l/ m2, principalement dans le sud des provinces de Namur et de Luxembourg (avec plus de 25 l/ m2 en 24h)", précise l'institut.

Activation du numéro 1722

Suite à cet avertissement de mauvais temps, le SPF Intérieur indique ce samedi après-midi que le numéro 1722 et l'e-guichet www.1722.be sont activés. Il s'agit du numéro d'appel à l'aide en vigueur en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux et lorsqu'aucune vie n'est en danger.

Le guichet électronique 1722.be est le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers, précise le SPF Intérieur, une demande qui leur est directement transmise. Mais il est également possible d'appeler le 1722. Le numéro 112 est réservé aux situations où une vie est en danger.