Vigilance sur les routes: une alerte jaune aux conditions glissantes sur tout le pays, orange dans deux provinces wallonnes

Dans les provinces au nord du sillon Sambre et Meuse, même si le risque de verglas n'est pas totalement écarté, il s'agira principalement et provisoirement de chutes de neige (fondante), indique l'IRM.

Ce dernier a également lancé une alerte jaune pour la pluie de dimanche à lundi matin, pour les provinces de Namur et de Luxembourg. "Entre ce samedi minuit et lundi matin, les précipitations seront par moments assez marquées et l'on pourra localement relever 30 à 40 l/ m2, principalement dans le sud des provinces de Namur et de Luxembourg (avec plus de 25 l/ m2 en 24h)", précise l'institut.