1.765 exploitations wallonnes touchées par la fièvre catarrhale

S'il est difficile d'avoir des chiffres précis, la maladie semble avoir causé la mort de quelque 7.600 bovins et 6.500 ovins en août, a ajouté la ministre qui a rencontré les syndicats du secteur jeudi passé afin d'évoquer la situation et les pistes d'aides.

Selon les chiffres de Sciensano, 364 exploitations ovines, 1.382 exploitations bovines, 12 exploitations de caprins, 5 d'alpagas et 2 de cervidés sont concernées au sud du pays.

Au cours de cette réunion, Anne-Catherine Dalcq a annoncé avoir activé, via l'administration et après différentes analyses, la mise en œuvre d'un mécanisme d'octroi d'une aide de minimis - un soutien plafonné à 20.000 euros sur une période de trois années d'imposition, ndlr - que les éleveurs pourront utiliser pour reconstituer leurs troupeaux et leur outil de travail.

"Ce mécanisme aura l'avantage d'être rapide et ne nécessitera pas l'aval de l'Europe. Il devra donc être opérationnel dès cette année afin de réduire au maximum l'incertitude auprès des producteurs touchés et en particulier ceux du secteur ovin", a-t-elle précisé.