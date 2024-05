Alexander De Croo va rencontrer Joe Biden à la Maison-Blanche: "Cette visite tombe au bon moment"

"Cette visite tombe au bon moment. Un moment où il y a des pressions énormes avec la guerre en Ukraine, où la Belgique a joué un rôle de précurseur. Avec notamment la livraison des F-16", a déclaré Alexander De Croo à notre micro. "Puis, pour le conflit dans le Proche-Orient, la Belgique a toujours mis la ligne. Je vais voir avec les président Joe Biden comment on pourrait arrêter ce conflit et libérer les otages. Par rapport à l’Ukraine, on a la même position. Il est important pour la Belgique de s’assurer d’un lien très étroit avec les Etats-Unis. C’est une reconnaissance du rôle que notre pays joue. Concernant Gaza, tout le monde veut que les otages soient libérés. Comment le faire? Je ne pense pas qu’il y ait une personne qui ait plus de pouvoir que le président Biden."

La rencontre doit se tenir ce vendredi après-midi, 14h30 heure de Washington. Elle portera sur toute une série de thèmes parmi lesquels l'Ukraine et le Proche-Orient. L'Ukraine et le soutien occidental, militaire, politique et financier. Et puis le Proche-Orient et la question de la reconnaissance d'un État palestinien et de l'action militaire d'Israël dans la bande de Gaza. C'est la première fois depuis presque 20 ans qu'un Premier ministre belge est reçu à la Maison-Blanche. La dernière fois c'était en 2006 entre Guy Verhofstadt et le républicain George Bush, le fils. À l'époque, ils ont parlé de l'Iran, de Guantanamo, du Congo et de cyclisme. C'était la belle époque pour Lance Armstrong. On se demande bien cette fois ce qu'Alexander De Croo va bien pouvoir trouver comme passion commune avec le démocrate Joe Biden.