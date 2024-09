Après l'échec des élections régionales, DéFI tentera de préserver son ancrage local

Après des résultats électoraux décevants en juin et un printemps chahuté en interne, DéFI tentera de sauver ses bastions bruxellois de Schaerbeek, Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert.

Plus largement, il voudra préserver son ancrage local à Bruxelles où il est présent dans dix majorités communales, et en Wallonie où il compte 75 élus communaux et provinciaux et est présent dans onze majorités.

L'échec de juin a précipité le départ de la présidence de François De Smet. S'en est suivi d'une accalmie interne.

Le principal challenge des amarantes consistera à limiter la casse au niveau local.

A Bruxelles, les amarantes participent au scrutin dans 16 communes sur 19,

Dans ce contexte, la bataille électorale à Schaerbeek jouera un rôle-clé. Bernard Clerfayt compte bien revenir au maïorat à plein temps, après quelques années d'intermède contraint par ses fonctions ministérielles. La perte de vitesse de DéFI et l'absence actuelle de majorité dans la "cité des ânes" ne plaident pas en sa faveur, mais l'éparpillement de l'échiquier politique local, pourraient l'y aider.