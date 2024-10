Arizona: la note qui veut régionaliser des institutions fédérales

Dans cette note, il est aussi question de mettre fin aux emplois statutaires et d'interdire "aux agents des services publics fédéraux d'afficher tout signe convictionnel ostensible de nature politique, philosophique et religieuse dans l'exercice de leur fonction".

Le document établit qu'en matière administrative, le gouvernement veillera au contrôle des dépenses, dans tous les départements ministériels, à des fins d'évaluation permanente des performances et d'économies générales. Il s'agit d'une série de tâches de gestion transférées aux entités fédérées au fil du temps et des réformes de l'Etat, mais dont le fédéral assure toujours le financement, ce à quoi il faudrait mettre fin.

Enfin, le texte émanant de la N-VA, visant ici les "institutions fédérales" et plus précisément les "établissements scientifiques fédéraux", prévoit de doter à terme chacun d'eux d'"un statut indépendant avec une autonomie maximale". Et explique que l'on examinera, là encore pour chaque établissement, "la manière dont les entités fédérées peuvent y être associées", ce qui participerait de la défédéralisation progressive des structures.