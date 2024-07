B. Bauwens emmène la liste PTB à Ville de Bruxelles, devant M. El Bakri et S. El Mokadem

Le député bruxellois Bruno Bauwens emmènera la liste PTB à Ville de Bruxelles. Il précédera, dans l'ordre la cheffe de groupe sortante, Mathilde El Bakri et Soulaimane El Mokadem, a annoncé vendredi la section locale de la formation d'extrême gauche. .

Selon lui, "la politique de City Marketing du bourgmestre Philippe Close force une partie des habitants à quitter Bruxelles, devenue trop chère pour eux. "Notre priorité est de faire descendre les loyers. La ville doit arrêter de laisser le privé construire des logements trop chers, comme le PS a laissé faire à Tour et Taxis. Au contraire, il faut obliger à construire à prix abordable pour les habitants. On peut ainsi construire 1200 logements publics à prix abordable" sur le plateau du Heysel, a encore dit Bruno Bauwens.

Lors des élections du 9 juin dernier, le PTB a obtenu 21% des voix à la Ville de Bruxelles. Dans plusieurs communes de la Région, il est arrivé premier. "C'est pour nous la confirmation qu'il y a une urgence sociale à Bruxelles à laquelle ni le PS ni le MR n'ont de réponse. Pire, ils en sont les responsables. Le PTB veut continuer à obtenir des résultats forts lors des élections d'octobre et peser davantage sur la politique communale", a commenté Bruno Bauwens, cité dans un communiqué du parti.

Avec Soulaimane El Mokadem à la troisième place sur la liste, le signal est très clair que le PTB mise sur les jeunes, a-t-il insisté par ailleurs.

Selon lui, l'équipe du PTB est à l'image de Bruxelles et des ambitions du parti: une liste avec de la diversité et une place importante pour les jeunes et les travailleurs.