Bart De Wever, futur Premier ministre? Que pensent le MR et Les Engagés de cette possibilité?

Ce dimanche, les futures coalitions et les conséquences pour les Belges étaient au programme de "Rendez-vous". Avec notamment une question : Bart De Wever ferait-il un bon Premier ministre ? Le MR et les Engagés se sont exprimés sur la question.

Le 9 juin, l'ensemble du pays était appelé à se rendre aux urnes en vue des élections fédérales, régionales et européennes. Et au moment des résultats concernant notre pays, ce sont la N-VA et le MR qui sont sortis en tant que grands vainqueurs de ce scrutin.

Et alors que Bart De Wever se voit Premier ministre, une question mérite d'être posée : ferait-il un bon Premier pour notre pays ? Willy Borsus (MR) et Vanessa Matz (Les Engagés) se sont prononcés sur ce sujet.