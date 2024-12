Bernard Quintin a prêté serment devant le Roi: "23 ans que je défends les intérêts des Belges et Européens"

Le nouveau chef de la diplomatie belge a déjà une longue carrière au sein des Affaires étrangères. "Cela fait 23 ans que je suis entré aux Affaires étrangères et que je défends les intérêts des Belges et des Européens. Et je ne suis pas étranger à la chose politique puisque j'ai déjà travaillé pour plusieurs cabinets ministériels", a expliqué M. Quintin au cours d'une conférence de presse qui a suivi sa prestation de serment.

"C'est quelqu'un qui n'aura aucune difficulté de revêtir le costume. C'est la bonne personne au bon moment et au bon endroit", a assuré le président du MR, Georges-Louis Bouchez. "On fera un nouveau gouvernement, le but est de se concentrer sur cette constitution et de ne pas faire de grand chambardement mais le contexte international ne nous permet pas de ne pas avoir de ministre des Affaires étrangères à temps plein", a-t-il affirmé en rappelant aussi bien la guerre qui sévit en Ukraine que la transition politique aux Etats-Unis et la crise au Proche-Orient.