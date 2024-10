BRAKEL: L'Open VLD d'Alexander De Croo en coalition avec une liste commune CD&V/N-VA

Le parti Open VLD du Premier ministre démissionnaire Alexander De Croo a dégagé un accord de coalition dans la commune de Brakel avec Broakel 2.0, une liste commune du CD&V et de la N-VA. Alexander De Croo en a fait part lundi soir dans un message posté sur Facebook.

Le parti libéral du Premier ministre dans sa commune de Flandre orientale a remporté 43,2% des suffrages, ce qui lui permet de prétendre à 13 des 25 sièges. M. De Croo a obtenu 2.300 voix de préférences, lui assurant le mayorat de la commune.

En dépit d'une courte majorité, l'Open VLD a décidé de former une coalition. "Le droit d'initiative m'a été accordé et j'ai respecté au maximum le choix des électeurs en formant une coalition avec le deuxième parti le plus important, Broakel 2.0, qui a obtenu 6 sièges", a expliqué t M. De Croo.