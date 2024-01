"Ça m'émeut encore": Elio Di Rupo revient sur le drame de Sierre, l'un des événements les plus difficiles qu'il ait eu à vivre en tant que Premier ministre

Ce matin sur bel RTL, Elio Di Rupo était l'invité de Martin Buxant pour évoquer son livre, "Le labyrinthe du pouvoir". Il est revenu sur un drame particulièrement pénible qu'il a vécu lorsqu'il était Premier Ministre : la catastrophe de Sierre, dans laquelle 28 personnes, dont 22 enfants, ont perdu la vie. En mars 2012, l'autocar qui les ramenait de classes de neige en Suisse a heurté de plein fouet la paroi d'un tunnel. L'événement avait secoué tout le pays, alors dirigé par Elio Di Rupo.

"Ça m'émeut encore aujourd'hui parce que, quand ça s'est produit, en réalité, ces 22 enfants, c'était les miens. J'avais bien sûr la responsabilité de l'État. J'avais la responsabilité du pays. Mais, dans ces moments-là, il n'y a pas de francophones, il n'y a pas de flamands, rien du tout. Il y a des enfants, avec des parents absolument dévastés, c'était la fin du monde pour eux. Vraiment, ça m'a beaucoup beaucoup choqué. Et je devais surmonter toute mon émotion parce qu'il fallait parler, parler à la presse en Suisse, parler à la presse en Belgique et on ne pouvait pas se mettre à pleurer devant la presse, mais nous sommes des êtres humains. C'était terrible, c'est vrai, c'est terrible", a confié Elio Di Rupo.