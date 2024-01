"J'ai eu la chance de résister et de démontrer mon innocence": Elio Di Rupo évoque pour la première fois les accusations de pédophilie qui l'ont visé

"Tout ce qui est dans le livre est dans ma mémoire et je voulais à un moment donné transcrire, parce qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus de traces de ce que l'on fait d'une manière contemporaine. Cet événement-là, j'ai tout en mémoire de A à Z. J'ai retranscris en retrouvant les références ad hoc. Mais c'est une affaire d'État donc c'est fomenté par quelques policiers. On ne sait toujours pas si ce sont des policiers de la police judiciaire de l'époque, si ce sont des policiers de la gendarmerie à l'époque où la gendarmerie existait, et quelques membres aussi du milieu judiciaire, notamment la Procureure générale de la Cour de Cassation, mademoiselle Liekendael, qui m'ont poursuivi, convaincus qu'il y avait quelque chose", s'est-il souvenu à notre antenne.

"Les politiques, c'était l'opposition qui, de manière presque automatique, s'oppose. Et à cet égard, je voudrais dire quelque chose : quand on doit traiter de questions aussi délicates dans une commission d'enquête par exemple, ou bien une commission spéciale comme ce fut le cas pour moi, je crois qu'on ne doit pas travailler majorité/opposition. À partir de ce moment-là, les parlementaires sont juges et il faut vraiment être au-dessus de la mêlée et être le plus objectif possible", a poursuivi Elio Di Rupo.

Il n'avait alors pas démissionné malgré les demandes du Premier ministre de l'époque, Jean-Luc Dehaene. Si cela avait été le cas, "seule la mort aurait pu me libérer de ce cauchemar, une mort qu'il m'aurait fallu hâter", écrit-il dans son livre. A-t-il, à ce moment-là, réellement pensé à la mort ?

"J'ai eu la chance de résister et de démontrer, il fallait démontrer, mon innocence. Imaginons un instant que je démissionne, bien entendu, il n'y a plus de poursuites, on ne fait plus rien et que tout le monde considère que vous êtes un pédophile. Bien entendu, ce n'est purement et simplement pas vivable. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la présomption d'innocence prime sur tout. Et je crois, malgré le caractère immédiat de plein de choses aujourd'hui, je pense qu'il faut se donner le temps de la vérification d'un certain nombre de données", a encore déclaré l'homme politique.