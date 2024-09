A. Courtois soupçonné de détournement de subsides: le dossier refermé pour prescription

En 2012, il était apparu que cette l'Association Sans But Lucratif, qui avait bénéficié de subsides de la Région bruxelloise pour assurer cet événement de promotion du sport, n'était pas passée par des marchés publics pour des prestations dont certaines étaient sous-traitées par une société privée d'Alain Courtois ainsi que par l'un de ses actionnaires.

Le questionnement suscité par cette situation avait débouché sur l'ouverture, la même année, d'une information judiciaire par le parquet de Bruxelles, et, trois ans plus tard, d'une instruction, sur l'octroi et l'utilisation de subsides publics pour un montant d'environ 1,2 million d'euros.

Le dossier sera un temps instruit par le parquet général en raison de l'impossibilité juridique pour le parquet de Bruxelles d'interroger un(e) protagoniste du dossier en raison de sa qualité de magistrat.

La RTBF a précisé mardi avoir appris que lors d'une audience de la Chambre du conseil en date du 25 juin dernier, cette dernière a déclaré l'action publique éteinte par prescription, ce qu'a confirmé le parquet.