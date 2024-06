DéFI: la querelle a coûté cher; des responsables doivent se remettre en question - De Bock

"La querelle interne nous a coûté cher. Je ne veux pas me prononcer ce soir sur la présidence. Mon intime conviction c'est qu'il y a des responsables qui devraient se remettre en question et qu'il y en a beaucoup dans mon parti", a-t-il commenté que le plateau de la chaîne bruxelloise Bx1.

"Les dernières semaines de la campagne ont été apaisées. J'espère que chacun mesure que dans un certain nombre de cantons, notamment dans celui de l'ancien président (ndlr: Olivier Maingain, actuel bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert), on perd la moitié de nos voix. Dans le mien (ndlr: celui d'Uccle qui inclut Firest), on n'en perd que 25%", a-t-il ajouté.