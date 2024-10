Des "actions antifascistes" à Namur et Liège à l'occasion des élections

A l'occasion des élections communales et provinciales de dimanche, l'action antifasciste "Nuit blanche contre listes noires" revient pour une neuvième édition à Liège et Namur. Une journée d'activités "contre les partis d'extrême droite" est organisée vendredi sous l'organisation des ASBL La Cible et Afico.

Les ASBL, en collaboration avec des lieux culturels et quelques établissements horeca, "sensibiliseront la population aux dangers des discours sexistes, homophobes et xénophobes durant une nuit blanche festive et culturelle", expliquent les organisateurs: "Chaque avant-veille d'élection, nous serons là (...) En sensibilisant les électrices et les électeurs de demain, nous éveillerons les consciences pour maintenir les lumières."

À cet effet, une "grande parade antifasciste" se tiendra vendredi dès 15h à Liège, sur la place des Arts. Elle sera suivie d'un parcours d'activités culturelles dans toute la ville avec des conférences, des débats, des concerts... Une fête clôturera la journée à la Caserne Fonck dès 22h00.