Des Belges en situation de handicap intellectuel privés de vote

En Belgique, avant ce récent changement législatif, il était déjà possible de retirer le droit de vote à une personne placée sous tutelle. C'est un pouvoir dont dispose le juge de paix. Pour aider le juge de paix, la loi prévoit une check-list sur laquelle il doit statuer. Mais la question du droit de vote ne figurait pas dans cette liste.

Alors que certains juges de paix se prononçaient sur l'exercice des droits politiques et que d'autres non, le ministre de la Justice, Paul van Tigchelt (Open VLD) et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) ont décidé, "dans un souci de cohérence et d'égalité de traitement", d'ajouter une quinzième case à la check-list. Le juge de paix doit désormais systématiquement évaluer si la personne placée sous tutelle est encore capable d'exercer ses droits politiques. Et c'est ce qui ne passe pas. Car les juges de paix auraient tendance à cocher toutes les cases, selon Unia, le centre pour l'égalité des chances.