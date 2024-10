Des budgets "transparents et responsables" pour la Wallonie et la Fédération

Les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont présenté de concert, ce mercredi matin à Namur, leur budget pour l'année 2025. "Des budgets transparents et responsables, qui gardent la confiance en la parole publique", a souligné le ministre-président wallon, Adrien Dolimont (MR). "Des budgets raisonnables et prudents, qui réforment sans brutaliser, qui préservent les essentiels tout en démontrant notre sens des responsabilités", a enchaîné son homologue de la Fédération, Elisabeth Degryse (Les Engagés).