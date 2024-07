Ecolo: Samuel Cogolati et Marie Lecocq - courtes biographies

Ce juriste spécialisé en droit international, diplômé de la KULeuven, du King's College de Londres et de Harvard, s'intéresse au dossier du nucléaire et aux questions internationales. Il est notamment à l'origine d'une résolution du parlement belge dénonçant le risque de génocide de la minorité ouïghoure en Chine, qui lui vaudra d'être placé sur une liste de personnes sanctionnées par Pékin. En octobre 2023, il est reconnu comme politicien de l'année par "One Young World", prix récompensant les femmes et les hommes, de 18 à 35 ans, qui se sont distingués à travers le monde pour leur engagement.

Deuxième sur la liste Ecolo en province de Liège pour la Chambre, il subit la débâcle électorale des Verts francophones et n'est pas réélu.