Elections 2024 - Les partis peuvent-ils publier ce qu'ils veulent, quand ils le veulent sur les réseaux sociaux?

Les élections, nous y sommes : dans quelques heures, des millions de Belges se rendront aux urnes pour exprimer leurs voix concernant les élections européennes, fédérales et régionales.

Ce dimanche 9 juin, la Belgique votera et la Belgique saura qui sortira grand vainqueur de ces élections. Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux sont venus changer la donne ces dernières années.

À la différence des médias traditionnels, il n'y a pas vraiment de législation pour ces réseaux en temps de campagne politique, où les politiciens peuvent tout faire jusqu'à la dernière minute. Le faudrait-il ? Pascal Delwit, politologue à l'ULB, était sur le plateau du RTL info 19h pour en parler avec nous.