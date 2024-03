Marche arrière sur les véhicules polluants en Wallonie: cette décision surprend-elle par rapport à la ligne d'Ecolo?

Partager:

En Wallonie, l'interdiction progressive de circulation des véhicules les plus polluants devrait finalement être remplacée par des mesures ciblées sur les grandes villes. Il n'y a plus d'interdiction totale pour les moteurs les plus anciens. C'est ce que proposera "très prochainement" au gouvernement la ministre régionale Ecolo de l'Environnement, Céline Tellier. Martin Buxant livre son analyse. À lire aussi Changement de programme: en Wallonie, l'interdiction des véhicules les plus polluants remplacée par des mesures ciblées sur les grandes villes Cette décision surprend-elle par rapport à la ligne qu'Ecolo défend depuis son arrivée au pouvoir?

Oui et non. Parce qu’Ecolo change d’avis régulièrement. Regardez, par exemple, la prolongation de deux centrales nucléaires. Sur ce dossier, j’ai appelé la ministre en charge ce matin, Céline Tellier, en lui demandant pourquoi elle rétropédalait sur cette mesure symbolique, et elle m’a rappelé qu’elle n’était pas sur le vélo du gouvernement quand, en 2019, la majorité wallonne de l’époque, MR/cdH, avait pris cette décision sur l’interdiction des véhicules anciens et polluants. "Les interdire partout, ça n’a pas de sens, ce serait prendre un bazooka pour tuer une mouche", m’a dit Tellier.

Et c’est vrai que les problèmes de pollution de l’air, ça se concentre d’abord et avant tout dans les grandes villes, c’est là qu’il faut agir. On va donc soulager les ruraux, les campagnards, en levant cette interdiction, ça va redorer le blason d’Ecolo chez les agriculteurs. Il y avait un problème, la ministre essaye de le résoudre, et au passage, si on peut en tirer un bénéfice électoral, pourquoi s’en priver?



Est-ce que la question environnementale s'impose dans la campagne, à trois mois des élections? Non, clairement pas. On n’a pas de vague "Greta Thunberg" à surfer pour les partis verts, la question du réchauffement climatique est passée à l’arrière-plan de la campagne électorale. C’est la question du pouvoir d’achat qui domine, c’est LA préoccupation majeure à trois mois des élections du 9 juin. Chaque parti avance ses mesures et ses propositions mais tout le monde sait que les caisses de la Belgique sont vides.