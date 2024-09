Fabien Maingain emmènera la liste DéFI & Vous à la Ville de Bruxelles

Fabian Maingain emmènera "une liste citoyenne DéFI & Vous" à la Ville de Bruxelles. Il précédera Adeline Barras, éco-entrepreneuse et l'actuel échevin des Affaires économiques Benhur Ergen qui a récemment remplacé Fabian Maingain. Celui-ci a décidé d'exercer son mandat de député bruxellois.

Dans un communiqué DéFI & Vous affiche sa volonté de présenter un projet inclusif et pragmatique aux Bruxellois, raison pour laquelle il a été choisi de présenter "une liste représentative de la diversité bruxelloise, issue du monde associatif, entrepreneurial, des citoyens qui ne veulent pas des élus déconnectés de la réalité", a commenté Fabian Maingain.

Celle-ci compte aussi dans ses rangs, des candidats issus du parti paneuropéen Volt. Selon Radoslav Soth, coordinateur régional de Volt et 13ème candidat sur la liste DéFI & Vous, cette formation pense européen mais agit localement. Elle veut combler le fossé entre les différentes communautés qui coexistent dans la Ville, y compris les Européens en créant une vision partagée du bien-être et du vivre ensemble, depuis le cœur même de l'Europe.

L'ancien conseiller communal Jean-Louis Péters et l'ancienne députée Marie Nagy poussent la liste.

"Sous la houlette hier de Fabian Maingain, et de moi-même actuellement, la Ville compte plus d'entreprises, moins de chômage et un meilleur taux d'emploi. Nous avons révolutionné le fonctionnement informatique de la Ville en simplifiant la vie des Bruxellois notamment grâce au portail mybxl, tout en veillant à ne pas augmenter les additionnels à l'IPP ou précompte immobilier" a indiqué Benhur Ergen.

Pour Fabian Maingain, DéFI a démontré son sens de la rigueur, ses principes de bonne gouvernance et sa capacité de travail en soutenant des campagnes anti-discrimination, l'entrepreneuriat féminin, des politiques d'attractivité de la Ville, des outils de planification à grande échelle, un nouveau centre de formation à l'IA.