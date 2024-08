Fitch laisse la note de la Belgique inchangée mais attend des réformes budgétaires

Dans un nouveau rapport de l'agence de notation, daté de vendredi, Fitch maintient la note de la Belgique. Comme lors de l'examen précédent, les perspectives restent toutefois négatives. Cela signifie qu'un abaissement de la note est possible.

Comme toujours, l'agence de notation se montre positive à l'égard de l'économie belge, prospère et diversifiée, et de la solidité des banques. Elle est en revanche moins réjouie face à la dette publique "très élevée et croissante" et à un contexte politique et institutionnel qui "complique" les efforts d'austérité, peut-on lire dans le rapport. Les perspectives négatives reflètent le risque que les efforts budgétaires se révèlent insuffisants au fil du temps.