Formation d'un gouvernement fédéral: Bart De Wever revoit les présidents de l'Arizona, de quoi vont-ils parler?

Le formateur fédéral Bart De Wever a entamé une nouvelle étape cruciale dans la formation du gouvernement fédéral en réunissant les cinq partis politiques impliqués dans les négociations. Cette réunion vise à fixer la méthode de travail dans le cadre des négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral.

Cette réunion prévoit de déterminer la méthode de travail pour les jours et semaines à venir, en mettant l'accent sur les sujets de la lutte contre la pauvreté, la mobilité, l'immigration, ainsi que sur des questions plus complexes telles que l'emploi, la fiscalité et la pension.

Il n'y aura donc pas de discussion sur les négociations à proprement parler cet après-midi.