Formation d'un gouvernement fédéral et bruxellois: les discussions avancent-elles?

Six mois et demi après les élections, la Belgique reste sans gouvernement fédéral. Les négociations avancent à pas lents, avec des tensions toujours vives.

Six mois et demi après les élections, les négociateurs de la coalition Arizona peinent toujours à former un gouvernement fédéral. Ce lundi, les cinq partis impliqués se pencheront sur une nouvelle "super note" proposée par le formateur Bart De Wever.

Cette note, axée sur des réformes socio-économiques, aborde des thèmes sensibles tels que les impôts, les salaires et les pensions. Elle inclut également de nouveaux tableaux budgétaires et détaille les 23 milliards d’euros d’économies nécessaires. Ces ajustements risquent d’attiser les tensions entre les partenaires de la coalition, qui regroupe la NVA (nationalistes flamands), le CD&V (centristes flamands), le Mouvement Réformateur, et les socialistes flamands de Vooruit.