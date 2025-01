"Il fait bien chaud": Bart De Wever ironise au moment de débuter le sprint final des négociations fédérales

Comme annoncé mardi, les négociateurs qui travaillent à la formation d'une coalition Arizona au fédéral n'entreront pas en conclave à Val Duchesse. Le chauffage est en panne et l'état général de ce château situé à Auderghem n'est pas satisfaisant. Le formateur Bart De Wever et les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V s'installeront dans les bâtiments de l'École Royale Militaire (ERM). Sur les réseaux sociaux, Bart De Wever ironise au moment de commencer le sprint final des négociations fédérales.