Frank François également candidat à la présidence de l'Open VLD

Plusieurs candidats se sont déclarés ces dernières heures candidats à la présidence de l'Open VLD, à la veille de la date limite pour introduire sa candidature. Après Eva De Bleeker et Bert Schelfhout plus tôt dans la journée, Frank François a également annoncé qu'il se présentait à ce scrutin, rapporte dimanche soir la VRT.

"Tant en Belgique qu'à l'étranger, nous constatons que les gens sont vraiment 'politiquement fatigués'", écrit-il pour motiver sa candidature. "Parce que les partis politiques sont très éloignés de la réalité quotidienne, des défis qui existent aujourd'hui. Parce que c'est devenu un 'jeu' d'égos, de personnalités, d'idéologies et de partis."

"Mon souhait le plus ardent et le plus déterminé est que nous changions cela maintenant. Nous le pouvons, avec de nouvelles structures politiques. Avec des politiques basées sur les faits, la vérité, l'analyse et des solutions bien pensées", ajoute-t-il, cité par la VRT.

Avec Frank François, il y a désormais six candidats à la présidence de l'Open VLD, aux côtés de Bert Schelfhout, Eva De Bleeker, Tineke Van hooland, Maurits Vande Reyde et Vincent Verbeecke.