"Elle est Montoise": Georges-Louis Bouchez répond à la polémique concernant la domiciliation de Julie Taton

Julie Taton se retrouve au cœur d'une controverse politique à Mons. Sa demande de changement d'adresse a été refusée et elle ne peut pas pour l'instant se présenter aux élections communales sur la liste de Georges-Louis Bouchez. Le président du MR répond à la polémique.

Afin d'être candidate aux élections communales à Mons, Julie Taton doit être domiciliée dans la Cité du Doudou. Elle résiderait dans un appartement du président du MR Georges-Louis Bouchez. Mais sa demande de changement d'adresse a été refusée. Une situation qui étonne le président du MR. "Elle est Montoise", dit Georges-Louis Bouchez. "Je l'ai encore eu au téléphone cet après-midi, elle vit là. Julie Taton a toujours été transparente. Elle vit pour le moment dans un appartement de façon temporaire. Elle cherche une école pour ses enfants, une maison plus grande pour que toute sa famille puisse y vivre mais ça n'est pas interdit jusqu'à preuve du contraire d'avoir un logement temporaire. Elle a fait son changement de domiciliation le plus rapidement possible pour pouvoir se présenter aux élections communales."

"En vacances, en déplacement,..."

Pourquoi les agents de quartier n'ont-ils pas constaté sa présence au domicile? "Une domiciliation ne veut pas dire une assignation à résidence", affirme le président du MR. "Elle était en vacances, elle a eu des déplacements. Et puis, L'agent de quartier dit être passé à plusieurs reprises, on n'a reçu aucun avis de passage Si vous voulez contrôler ma domiciliation, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'en ce moment, je passe des nuits à former un gouvernement."