Il n'y aura pas de gouvernement fédéral avant 2025: voici la décision du Roi après sa réunion avec Bart De Wever

Des négociations qui trainent

Les négociateurs de la coalition Arizona ne sont toujours pas parvenus à un accord de gouvernement, plus de six mois après les élections du 9 juin. II s'agit désormais de la troisième formation de gouvernement fédéral la plus longue de l'histoire, après 2010-2011 et 2019-2020.

Les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se voient pourtant quotidiennement. Par exemple, la journée de mercredi était consacrée aux soins de santé et celle de jeudi à la migration. Ce vendredi après-midi, le travail portera sur la fiscalité. Le calendrier de la suite des discussions n'a pas encore été communiqué aux partenaires de la toujours potentielle coalition fédérale.

Si des avancées sont engrangées, la pierre d'achoppement principale reste le socio-économique. Différentes "super-notes" ont ainsi été recalées par l'un ou l'autre partenaire.