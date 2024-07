Inculpé du meurtre de son épouse, le mari de Lucia Alexandroae est remis en liberté

Mère de famille de 31 ans, Lucia-Miorita Alexandroae n'a plus donné signe de vie depuis le 8 décembre 2022, date à laquelle elle a été vue pour la dernière fois à son domicile de Sterpenich, dans la commune d'Arlon. Suspecté dès les débuts de l'enquête, Ion Alexandroae a toujours démenti avoir joué un rôle dans la disparition de son épouse. D'importants moyens avaient été mis en œuvre début 2023 pour fouiller la propriété du couple à la recherche d'indices, mais sans résultats.

Mercredi, la presse locale révélait qu'une nouvelle perquisition avait eu lieu la veille dans la maison de la victime. Et que l'enquête internationale menée par les polices belge, grand ducale et allemande avait conduit à l'interpellation du mari de la victime et à sa présentation devant un juge d'instruction.