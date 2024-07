Josep Borrell convoque le prochain Gymnich à Bruxelles et snobe Budapest

"Il y avait beaucoup de division" entre les Etats membres sur la question du lieu du prochain "Gymnich", le nom donné à ce format de réunion informelle des ministres des Affaires étrangères. "J'ai tenté d'avoir l'unité, j'ai écouté les arguments... Cela n'a pas été possible. Certains sont prêts à aller à Budapest, 'business as usual', d'autres ne veulent clairement pas y aller, d'autres disent que c'est au Haut représentant de décider", a exposé Josep Borrell à l'issue d'un Conseil Affaires étrangères à Bruxelles.

L'Espagnol a décidé de prendre la main. "Je considère que si 25 Etats membres sont fortement opposés aux déclarations et prises de position" récentes du gouvernement hongrois par rapport à la guerre en Ukraine, "nous devons envoyer un signal, même symbolique, que cette opposition à la politique étrangère de l'Union et le fait de la qualifier de 'parti de la guerre' a des conséquences". Il convoquera donc la prochaine réunion informelle consacrée aux Affaires étrangères et à la Défense à Bruxelles. La Hongrie prévoyait cette réunion, traditionnelle à chaque présidence tournante, à Budapest les 28 et 29 août prochains.