La bombe de Groen, la suite du "Julie Taton Gate", l'escapade de Bart de Wever et Conner Rousseau: voici notre carnet de campagne, la négo, épisode 9

On entame ce carnet par la bombe de la semaine, la bombe qui a fait exploser les chances de former un gouvernement bruxellois avec Groen. "Avec ce MR et ces méthodes, pour nous, oui, c'est fini", déclare Elke Van den Brandt, formatrice néerlandophone, ce vendredi. "Avec un pyromane qui jette de l'huile sur le feu, on ne peut pas collaborer. On sait que ça va se reproduire avec Good Move, avec la zone 30, avec les ambitions climatiques. Et après, ils veulent qu'on soutienne ça ? Non", tranche-t-elle.

À lire aussi Blocage total à Bruxelles: Groen ne veut plus négocier avec le MR après le tweet de Georges-Louis Bouchez

Pour former un gouvernement à Bruxelles, il faut une majorité dans chaque groupe linguistique. Groen est le premier parti néerlandophone. Il claque la porte parce que le MR, en plus de vouloir reporter la prochaine phase de la zone de basse émission, menace aussi de supprimer le plan de mobilité Good Move. Groen ne veut plus négocier sous la menace permanente. Mais qu'importe pour Georges-Louis Bouchez. "Elke Van den Brandt n'est pas capable depuis des semaines de réunir une majorité flamande. Je ne lui en fais pas le reproche. Si elle persiste dans le fait de ne même plus vouloir venir à table parce que vexée des décisions qui sont prises, alors nous devrons prendre d'autres initiatives sur le plan parlementaire".