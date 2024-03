La Chambre approuve la nouvelle loi sur la réserve de l'armée

À la recherche de personnel - la Défense a 2.500 postes de militaires à pourvoir cette année et a ouvert 460 places pour du personnel civil, tout en recrutant également 1.050 réservistes -, ce nouveau statut des militaires du cadre de réserve vise à encourager les militaires, les anciens militaires et les réservistes à demeurer actifs dans la réserve ou à y retourner après une pause.

Les ex-militaires et les ex-réservistes auront ainsi davantage d'occasions de s'enrôler dans la réserve, et les réservistes n'auront plus à renouveler leur demande annuellement, selon la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui a rappelé son souhait de rendre la Défense plus attractive et de porter les effectifs à 29.100 personnes d'ici le 1er janvier 2030.