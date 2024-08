La Défense va dépenser 11 milliards pour ses nouveaux équipements

Un autre projet majeur des prochaines années sera l'achat de huit à dix hélicoptères lourds (pour 612 millions) et de quatre nouveaux hélicoptères de recherche et de sauvetage (181 millions). Les premiers doteront l'armée belge d'une force héliportée sans équivalent dans son histoire.

Ces 11 milliards d'investissements regroupent les engagements du plan Star approuvé par l'équipe De Croo début 2022 et des factures des commandes passées à l'époque par le gouvernement Michel. Celles-ci concernent en particulier des avions de combat F-35, des nouveaux véhicules blindés Griffon et Jaguar et des navires de guerre (chasseurs de mines et frégates) de nouvelle génération.