La fédération du secteur de l'électro plaide pour le maintien des écochèques

Nelectra, la fédération professionnelle du secteur de l'électro en Belgique, a plaidé lundi pour le maintien des écochèques. Le quotidien Het Laatste Nieuws a rapporté que le formateur fédéral Bart De Wever a proposé de les abolir et d'accorder en échange des chèques-repas plus élevés.

Pour la fédération sectorielle, les chèques écologiques sensibilisent à l'environnement et apportent une valeur ajoutée à l'économie locale. "D'une part, les écochèques garantissent que l'argent est dépensé dans des magasins en Belgique et, d'autre part, ils sont le moyen par excellence d'encourager les consommateurs à opter pour des appareils ménagers durables et à faible consommation d'énergie.'

Pour lutter contre les abus potentiels liés aux écochèques, Nelectra appelle à un meilleur contrôle de tous les acteurs du secteur. "Le dernier contrôle dont nous avons connaissance sur l'utilisation des écochèques remonte à six ans, le contrôle précédent datant de 2011", précise la fédération sectorielle.