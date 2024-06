La liste de la Bourgmestre de Jette emmenée par Claire Vandevivere est complète

La quatrième place est dévolue à un néerlandophone, Joris Poschet, actuellement échevin des Finances et des affaires flamandes. Enfin, la cinquième place est attribuée à Laura Vossen, nouvelle officière de l'État civil, échevine de la Culture, de la Propreté publique et de l'Environnement qui vient de reprendre la place au Collège du sixième de la liste, le fraichement élu député Mounir Laarissi.

À la deuxième place de ce "Mouvement citoyen politique" (ndlr: à dominante centriste, proche des Engagés), on trouve l'échevin Benoît Gosselin, suivi de la présidente du CPAS, Nathalie Vandenbrande.

La liste complète compte 37 candidates et candidats parmi lesquel(le)s, 19 nouveaux et nouvelles impliqués dans la vie de la commune.

Selon Mme Vandevivere, la Liste de la Bourgmestre a pour ambition de proposer et défendre "une commune dynamique, entreprenante, sûre, propre, rénovée, durable, culturelle, sportive, familiale, animée et bien gérée". Elle souhaite "préserver l'esprit jettois fait de solidarité, de convivialité et de cohésion".